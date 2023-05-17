Boluspor: 'İstediğimizi aldık'

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-0 yenen Dyorex Boluspor'un teknik sorumlusu Ahmet Görkem Görk, "Oyunun taktik anlamına baktığımızda istediğimizi gerçekleştirdik." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Görk, Boluspor'un artık sezonu bitirdiğini ve iddiası olmadığını vurguladı.



Buna rağmen futbolcularını maçı kazanmak için ikna etmeye çalıştıklarını anlatan Görk, "Her maçın çok önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Bunun karşılığını görüyoruz. İki takımı da öncelikle tebrik ederim. İki takım için de sıcak havada oynanan yorucu bir maçtı. Ligin sonları böyledir. Oyunun taktik anlamına baktığımızda istediğimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.



Görk, merkezden oyun kurmaya çalışan Eyüpspor'a karşı iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Özellikle ilk yarı bazı pozisyonlarda bunları engelleyemedik. Ama çalışmalarımız doğrultusunda bunun sonucuna vardığımıza inanıyorum. Genele baktığımızda istekli, arzulu bir takımımız vardı." şeklinde konuştu.



