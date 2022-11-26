Boluspor: 'İnşallah bu oyun devam eder'

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Sakaryaspor'u 1-0 yenen Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, başarılı oyun ve skorların devam etmesini diledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını tebrik eden Karafırtınalar, gol yemeden alınan galibiyetin kendileri adına çok sevindirici olduğunu kaydetti.



Oyuna sonradan katılan oyuncular ve yapılan hamleler sonucu gelen golle kazanmanın sevindirici olduğunu belirten Karafırtınalar, soğuk havada içlerinin ısındığını ifade etti.



Skordan ziyade oynanan oyunun kendilerini memnun ettiğini anlatan Karafırtınalar, "Geçen hafta deplasmanda aynı oyunu oynadık ama skora yansıtamadık. Bu sefer yansıttık. Biraz zorlanıyoruz bu gerçek. Bununda üstesinden geleceğiz elbette. Neticede bugün kazandık. Oynadığımız oyun ve başarı inşallah devam eder." diye konuştu.





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