Boluspor ile Adanaspor yenişemedi!

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta mücadelesinde Boluspor, konuk ettiği Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boluspor ile Adanaspor yenişemedi!
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11 Aralık 2021 15:40
Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Boluspor, Adanaspor'u ağırladı.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Boluspor'un 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 20 puanla 11. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 20 puanla 12. sırada yer buldu.

Boluspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Adanaspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.


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