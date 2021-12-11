Boluspor ile Adanaspor yenişemedi!

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Boluspor, Adanaspor'u ağırladı.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Boluspor'un 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 20 puanla 11. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 20 puanla 12. sırada yer buldu.
Boluspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Adanaspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Boluspor'un 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 20 puanla 11. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 20 puanla 12. sırada yer buldu.
Boluspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Adanaspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.