Boluspor hocası Erginer: 'Eksikler çok fazlaydı'

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan Beyliçi Boluspor'un teknik sorumlusu Reha Kemal Erginer, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Sergiledikleri futbolun yeterli olmadığını anlatan Erginer, "İlk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Maçın geneline baktığımızda, beklentilerimin altında bir oyun oynandığını söyleyebilirim. Çok fazla pas yapamadık. Rakibi çok iyi karşılayamadık. Önde top tutamadık. Hücumda üretken değildik. Önde çoğalamadık. Eksiklikler bugün çok fazlaydı." ifadelerini kullandı.



Erginer, transfer sürecinin önemine değinerek, "İkinci yarı biraz daha derli toplu bir oyun oldu. İlk yarıdaki eksiklerimizin ikinci yarıda da devam ettiğini gördük. Pozisyon anlamında da eksiklerimiz vardı. Transfer döneminin bitmesine kalan bu son bir haftada eksiklerimizi tamamlamamız gerek. Bunları tamamladıktan sonra daha derli toplu, ne yaptığını bilen, istediği futbolu oynayan bir Boluspor sahada görürüz." değerlendirmesinde bulundu.



