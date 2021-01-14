Boluspor, Haris Hajdarevic'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajdarevic'i transfer etti.

Haber; AA
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Boluspor, Haris Hajdarevic'i kadrosuna kattı
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14 Ocak 2021 16:56
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajdarevic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Haris Hajdarevic, sezonun ilk yarısında Zeljeznicar formasıyla biri UEFA Avrupa Ligi elemelerinde olmak üzere 18 maçta forma giydi.



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