Trendyol 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boluspor 1-0'lık skorla kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Naby Oulare kaydetti.
Giresunspor'da Kadir Seven, 45+3'ncü dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Boluspor, iki maçlık mağlubiyet serisine son vererek 9 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Giresunspor ise 5 puanla ligin dibinde kaldı.
Karadeniz ekibi Giresunspor, önümüzdeki hafta Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak.
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Naby Oulare kaydetti.
Giresunspor'da Kadir Seven, 45+3'ncü dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Boluspor, iki maçlık mağlubiyet serisine son vererek 9 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Giresunspor ise 5 puanla ligin dibinde kaldı.
Karadeniz ekibi Giresunspor, önümüzdeki hafta Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak.