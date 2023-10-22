Boluspor, Giresun'dan 3 puanla döndü

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Boluspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boluspor, Giresun'dan 3 puanla döndü
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22 Ekim 2023 17:57
Trendyol 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boluspor 1-0'lık skorla kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Naby Oulare kaydetti.

Giresunspor'da Kadir Seven, 45+3'ncü dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Boluspor, iki maçlık mağlubiyet serisine son vererek 9 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Giresunspor ise 5 puanla ligin dibinde kaldı. 

Karadeniz ekibi Giresunspor, önümüzdeki hafta Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak.

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