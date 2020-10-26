Boluspor galibiyeti unuttu

TFF 1. Lig'de 7. hafta mücadelesinde Boluspor ile Menemenspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.



Boluspor, TFF 1. Lig'de galibiyeti olan 2 takımdan birisi olarak yoluna devam ediyor.



Bu sonuçla birlikte ev sahibi Boluspor, puanını 3'e yükseltti ve 17. sırada yer aldı. Menemenspor ise 6 puana çıktı ve 13. sırada yer aldı.



Boluspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Menemenspor ise aynı haftada Ankaraspor ile sahasında mücadele edecek.



