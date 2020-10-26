Boluspor galibiyeti unuttu

TFF 1. Lig'de 7. hafta mücadelesinde Boluspor ile Menemenspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.
Boluspor, TFF 1. Lig'de galibiyeti olan 2 takımdan birisi olarak yoluna devam ediyor.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi Boluspor, puanını 3'e yükseltti ve 17. sırada yer aldı. Menemenspor ise 6 puana çıktı ve 13. sırada yer aldı.
Boluspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Menemenspor ise aynı haftada Ankaraspor ile sahasında mücadele edecek.
Boluspor, TFF 1. Lig'de galibiyeti olan 2 takımdan birisi olarak yoluna devam ediyor.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi Boluspor, puanını 3'e yükseltti ve 17. sırada yer aldı. Menemenspor ise 6 puana çıktı ve 13. sırada yer aldı.
Boluspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Menemenspor ise aynı haftada Ankaraspor ile sahasında mücadele edecek.