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Boluspor-Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Boluspor-Galatasaray! Muhtemel 11'ler
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22 Ocak 2019 00:42
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında 15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Boluspor

Gökhan
Mutlu
Dimov
Diarra
Ufuk
İshak
Emre
Sebaihi
Akabueze
Durak
Özgür

Galatasaray

İsmail
Linnes
Gökay
Ahmet Çalık
Maicon
Ömer
Donk
Celil
Selçuk
Yunus
Muğdat

Kupaya 5. turdan katılan sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile eşleşmiş ve rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.

- Terim'in cezası doluyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek.

Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.

- Galatasaray'da 4 eksik

Galatasaray, Boluspor deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-kırmızılılarda uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı'yla Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo Bolu deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de kadroda yer almayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

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