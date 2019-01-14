Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmalarında 15 Ocak Salı günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Boluspor'un evinde Galatasaray'ı ağırlayacağı maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Türkiye Kupası'nda 15 Ocak Salı günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
16.00 Kayserispor- Akhisarspor (Halis Özkahya)
18.00 Antalyaspor- Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
19.50 Boluspor- Galatasaray (Mustafa Öğretmenoğlu)
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Türkiye Kupası'nda 15 Ocak Salı günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
16.00 Kayserispor- Akhisarspor (Halis Özkahya)
18.00 Antalyaspor- Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
19.50 Boluspor- Galatasaray (Mustafa Öğretmenoğlu)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın