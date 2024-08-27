Boluspor, Galatasaray'dan iki transfer yaptı!

Boluspor, Galatasaray'dan Eren Aydın ve Siraçhan Nas'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Eren için yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray A.Ş. ile Profesyonel futbolcu Eren Aydın'ın bir yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır." denildi.
Siraçhan Nas için ise "Kulübümüz, Galatasaray A.Ş. ile Profesyonel futbolcu İlhami Sıraçhan Nas'ın bir yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Eren için yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray A.Ş. ile Profesyonel futbolcu Eren Aydın'ın bir yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır." denildi.
Siraçhan Nas için ise "Kulübümüz, Galatasaray A.Ş. ile Profesyonel futbolcu İlhami Sıraçhan Nas'ın bir yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
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