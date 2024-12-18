Boluspor, evinde rahat turladı

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, sahasında 1461 Trabzon FK'yı konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 65'te Siraçhan Nas, 61'de Anıl Koç ve 77'de Khouma Babacar kaydetti.
Boluspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 65'te Siraçhan Nas, 61'de Anıl Koç ve 77'de Khouma Babacar kaydetti.
Boluspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.