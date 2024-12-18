Boluspor, evinde rahat turladı

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, sahasında 2. Lig takımı 1461 Trabzon FK'yı 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Boluspor, evinde rahat turladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2024 14:52
Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, sahasında 1461 Trabzon FK'yı konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 65'te Siraçhan Nas, 61'de Anıl Koç ve 77'de Khouma Babacar kaydetti.
Boluspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery