Boluspor, Eray Ataseven'i kadrosuna kattı

Beypiliç Boluspor, Eray Ataseven'i 1 yıllığına renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, en son 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen 28 yaşındaki Eray Ataseven ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.



Manisaspor altyapısında futbola başlayan Ataseven, burada profesyonelliğe adım atarak sırasıyla Balıkesirspor, Akhisarspor ve Hekimoğlu Trabzon takımlarında forma giydi.



Profesyonel kariyerinde 239 maçta görev yapan Ataseven, U19, U20 ve U21 Milli Takımları'nda 8 karşılaşmada oynadı.



