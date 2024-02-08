Boluspor'dan santrfora Sırbistan'dan takviye

Boluspor son olarak Javor Matis'de forma giyen Sırp forvet Petar Gigic'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor'dan santrfora Sırbistan'dan takviye
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08 Şubat 2024 15:01
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Sırp forvet Petar Gigic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ligde 32 puanla 9'uncu sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Sırbistan doğumlu 27 yaşındaki golcü Gigic'i transfer etti.

Sırp forvet, futbola Radnicki Nis altyapısında başladı, daha sonra OFK Belgrad'a transfer oldu.

Burada profesyonelliğe geçen Gigic, Macva, Partizan, Ujpest FC, Novi Pazar, Zelez Pancevo ve Javor Matis takımlarında forma giydi.

Kariyerinde çıktığı 184 karşılaşmada 38 kez gol sevinci yaşayan ve 14 asist yapan Petar Gigic, kırmızı-beyazlı takımın 9 numaralı formasını terletecek.

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