Boluspor'dan 'sahte menajer' uyarısı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, transfer döneminde kulübün ismini kullanarak kendini menajer olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, transfer döneminin 17 Haziran'da başlayacağı hatırlatıldı.



Açıklamada, bu süreçte Boluspor'un ismini kullanarak kendini menajer olarak tanıtan kişi veya kurumlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.



Telefonla veya mail yoluyla iletişime geçerek antrenmana katılma, deneme veya transfer imkanı sunacaklarını belirten kişilerin dikkate alınmaması gerektiği aktarılan açıklamada, bu kişilere ödeme yapılmaması istendi.



Açıklamada, Boluspor'un resmi iletişim numarasının "0374 215 13 60", e-mail adresinin ise "info@boluspor.org.tr" olduğu belirtilerek, bu iletişim kanalları dışından gelen çağrılara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ