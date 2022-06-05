Boluspor'dan 'Her Destek Bir Umut' kampanyası

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor Kulübü, takıma maddi destek sağlamak isteyenler için "Her Destek Bir Umut" kampanyası başlattı.



Kulüp Başkanı Savaş Abak ve yönetimi tarafından yeni sezon öncesi kulübün borcunu azaltmak ve transfer çalışmalarına başlamak için kampanya hayata geçirildi.



"Her Destek Bir Umut" kampanyası kapsamında ziyaretler de gerçekleştiren kulüp yöneticileri, maddi destek bulma konusunda çalışma yürütüyor.



Başkan Abak, yaptığı açıklamada, kulübe mali anlamda destek olmak amacıyla böyle bir kampanya düzenlediklerini, kampanyaya Boluspor sevdalısı iş insanlarının ilgi gösterdiğini, göstermeye devam ettiklerini kaydetti.



Vatandaşları da kampanyaya destek olmaya davet eden Abak, Boluspor'u birlik ve beraberlik içerisinde güzel yerlere getireceklerini söyledi.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ