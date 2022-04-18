Boluspor'da yeni teknik direktör belli oldu

Reha Erginer ile yollarını ayıran Beypiliç Boluspor, teknik direktörlük görevine, Gençlik Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörü Osman Nuri Işılar'ı getirdiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor'da yeni teknik direktör belli oldu
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18 Nisan 2022 17:25
Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da teknik direktörlük görevine, Gençlik Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörü Osman Nuri Işılar'ın getirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Işılar'ın profesyonel futbol takımın yeni teknik direktörü olduğu paylaşıldı.

Işılar'ın yardımcılıklarını Emre Toraman, Gürkan Aslan ve Nedim Bulut'un yapacakları, kaleci antrenörünün İsmail Ünal, atletik performans antrenörünün ise Serhat Sezgin olacağı kaydedildi.

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