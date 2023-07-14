Boluspor'da üç ayrılık açıklandı

Gelecek sezon Trendyol 1. Ligde play-off yarışı vermek isteyen Boluspor, 3 oyuncuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Boluspor'da üç ayrılık açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2023 21:16
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'da Tugay Kacar, Eray Ataseven ve Ercan Yazıcı ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ortada saha oyuncuları Tugay Kacar, Eray Ataseven ve stoper Ercan Yazıcı'yla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, takımdan ayrılan oyunculara teşekkür edilirken, futbol kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery