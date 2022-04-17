Boluspor'da Reha Erginer ile yollar ayrıldı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Reha Erginer ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor'da Reha Erginer ile yollar ayrıldı!
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17 Nisan 2022 01:04
Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor Kulübü, teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı.

Boluspor'un ligin 32. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 yenilmesinin ardından taraftarların teknik direktör Erginer'e istifa çağrısı üzerine kulüp yönetimi karar aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Erginer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıkları bildirildi.

Teknik direktör Reha Erginer ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, kariyerinde de başarılar dilendi.

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