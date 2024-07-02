Boluspor'da olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 9 Temmuz Salı gününe ertelendi.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Salonu'nda yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı.
Bu nedenle ertelenen toplantı, aynı yerde 9 Temmuz Salı günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Salonu'nda yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı.
Bu nedenle ertelenen toplantı, aynı yerde 9 Temmuz Salı günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.
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