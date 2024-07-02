Boluspor'da olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi

Boluspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 9 Temmuz Salı gününe ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Boluspor'da olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2024 20:16
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 9 Temmuz Salı gününe ertelendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Salonu'nda yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Bu nedenle ertelenen toplantı, aynı yerde 9 Temmuz Salı günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery