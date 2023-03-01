Boluspor'da Muzaffer Bilazer dönemi başladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile anlaşma sağladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Bilazer'in sezon sonuna kadar Boluspor'u çalıştıracağı, yardımcılıklarını ise Atacan Öztürk, Onat Çetin, Mutlu Dervişoğlu ve Yasin Kum'un yapacağı belirtildi.



Bilazer, daha önce görev yaptığı Erzurumspor FK'den Tuzlaspor maçında alınan 2-1'lik yenilginin ardından ayrılmıştı.





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