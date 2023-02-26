Boluspor'da hedef play-off oynamak

Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor'un kulüp başkanı Savaş Abak, "Hiç yoksa bir play-off oynamak, oradan belki başka hikayelere yelken açmak istiyoruz." dedi.



Kulüp tesislerinde açıklama yapan Abak, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türk milletine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.



Ligin ilk yarısını istedikleri puanda kapattıklarını belirten Abak, "Şu anda puanımız 34. 22 hafta geçti, tabii deprem nedeniyle Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ligden çekildi. Yani 24 maçta şu anda Boluspor'un 40 puanı var. Bu sene çok emek verdik. Hiç yoksa bir play-off oynamak, oradan belki başka hikayelere yelken açmak istiyoruz." diye konuştu.



Abak, sezon içerisinde kulübün elde ettiği gelirlere de değindi.



Takıma çok emek verildiğini dile getiren Abak, geçen hafta teknik direktör Sait Karafırtınalar'la anlaşarak yollarını ayırdıklarını hatırlatarak süreçten bahsetti.





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