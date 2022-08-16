Boluspor'da hazırlıklar sürdü

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleşen antrenmana koşu ile başlayan kırmızı-beyazlı ekip, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Yaklaşık 1,5 saat süren idman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleşen antrenmana koşu ile başlayan kırmızı-beyazlı ekip, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Yaklaşık 1,5 saat süren idman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ