Boluspor'da hazırlıklar sürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ligin ikinci haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği mücadelesi öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor'da hazırlıklar sürdü
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16 Ağustos 2022 20:50
Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleşen antrenmana koşu ile başlayan kırmızı-beyazlı ekip, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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