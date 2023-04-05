Boluspor'da genel kurul ertelendi

Boluspor'da olağanüstü genel kurul toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Boluspor'da genel kurul ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2023 19:43
Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor'da, "dernek" statüsünden çıkarak "spor kulübü" statüsüne geçmek için yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 12 Nisan'a ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun emredici hükümleri gereği futbol dalında faaliyeti bulunan Boluspor'un, dernek statüsünden çıkıp spor kulübü olarak yeni bir tüzükle Gençlik ve Spor Bakanlığına tescilinin yapılması gerektiği için bugün yapılması gereken olağanüstü genel kurul toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamadığı bildirildi.

Açıklamada, bu nedenle olağanüstü genel kurul toplantısının 12 Nisan'da saat 15.00'de Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi'nde bulunan Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery