Boluspor bütçesine göre hareket edecek!

1.Lig ekiplerinden Boluspor, ekonomik koşullara uygun maksimum verimlilik sağlayacak transferler yapmak istiyor.



Yeni sezon hazırlıklarını kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, teknik adam Altay yönetimindeki antrenmanda koşu, ısınma, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma ile yarı sahada çift kale maç yaptı.



Altay, antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlıklarının ilk iki etabının çok iyi geçtiğini, eksikliklere rağmen oyuncuların performanslarını iyi bulduklarını anlattı. Lige hazır bir şekilde girmek istediklerini belirten Altay, yeni sezonda farklı oyun anlayışıyla sahaya çıkacaklarını söyledi.



Altay, oyuncuları yeni oyun anlayışına adapte etmeye çalıştıklarına değinerek, "Son 1 haftada gelişim kaydettiğimizi görüyorum. Hedefimiz doğrultusunda içeride ve dışarıda kendi oyunumuzdan taviz vermeden oynamak istiyoruz. Bu oyuna da oyuncular yavaş yavaş alışıyorlar." diye konuştu.



Bazı mevkilerde problemlerin yaşandığını ancak transfer konusunda maliyetler açısından acele etmediklerini vurgulayan Altay, "Transfer sayısıyla ilgili net bir şey yok. Çünkü transfer dönemi çok farklı. Şimdi 5 derim, 3 alırız. Onun için bir şey söyleyemem. Şu an ihtiyacımız olan yerlere maksimum verimlilik sağlayacak ve aynı zamanda da ekonomik koşullara uyan oyuncuları almak zorundayız." şeklinde konuştu.



Altay, kendilerini zor bir ligin beklediğine de kaydetti.



