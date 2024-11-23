Boluspor, Berk Yıldız'la galibiyete ulaştı

Boluspor, karlı zeminde oynanan mücadelede Şanlıurfaspor'u ağırladığı maçı tek golle kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Boluspor, Berk Yıldız'la galibiyete ulaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2024 18:41
Trednyol 1. Lig'de 13. hafta maçında Boluspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Boluspor oldu.

Boluspor'un golünü 40. dakikada Berk Yıldız kaydetti.

Şanlıurfaspor'da Urie-Michel Mboula 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Boluspor puaını 21'e yükseltti. Şanlıurfaspor 18 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Boluspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery