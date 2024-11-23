Trednyol 1. Lig'de 13. hafta maçında Boluspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Boluspor oldu.
Boluspor'un golünü 40. dakikada Berk Yıldız kaydetti.
Şanlıurfaspor'da Urie-Michel Mboula 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Boluspor puaını 21'e yükseltti. Şanlıurfaspor 18 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Boluspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Boluspor'un golünü 40. dakikada Berk Yıldız kaydetti.
Şanlıurfaspor'da Urie-Michel Mboula 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Boluspor puaını 21'e yükseltti. Şanlıurfaspor 18 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Boluspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.