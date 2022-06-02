Boluspor Başkan Yardımcısı Avcı: 'Biz bu yükün altından kalkarız'

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un kulüp başkan yardımcısı Kamuran Avcı, maddi olarak ciddi sıkıntıların olduğu bir dönemde yükün altına girdiklerini söyledi.



Kulüp tesislerinde başkanı Savaş Abak, genel sekreter Şahin Ertem, başkan yardımcısı Kamuran Avcı, yönetim kurulu üyeleri Kaan Semercioğlu, Hakan Özsoy ve Mahmut Çimender'in katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.



Toplantıda konuşan Kamuran Avcı, çok zor durumda bulunan Boluspor'u zorlu süreçte devraldıklarını dile getirdi.



İlk işlerinin tesisleri gezerek mevcut sorunları tespit etmek olduğunu anlatan Avcı, "Tesislerde çok büyük sıkıntı var. Hem A takım hem de altyapı tesislerinde tadilat çalışmalarına başladık. Başkanın özel talimatı, altyapı ve sosyal tesislerin yaşanabilir hale getirilmesi. En kısa zamanda tesislerimizi Boluspor'a yakışır hale getireceğiz." dedi.



Avcı, tüm yönetim kurulu üyelerinin ciddi enerji ve güç birliği içinde mücadele edeceklerini belirterek, problemlerin farkında olduklarını, hepsinin çözüme kavuşturulacağını aktardı.



Kongrenin ardından transfer komitesinin hızlı şekilde çalışmaya başladığını aktaran Avcı, "Hemen hoca işini bitirdik. Camiamıza hayırlı olur inşallah. Sait (Karafırtınalar) Hoca bizim bildiğimiz, Bolu'nun bildiği birisi. Bizim durumumuzda en iyi hocayı transfer ettiğimizi düşünüyoruz. Bu kadar zor, maddi olarak ciddi sıkıntıların olduğu dönemde çıktık ve bu yükün altına girdik. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz bu yükün altından kalkarız." değerlendirmesinde bulundu.



Avcı, bu zorlu süreçte basın ve taraftarın da desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.









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