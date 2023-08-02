Boluspor, Atalay Babacan'ı transfer etti!

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Atalay Babacan'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Boluspor, Atalay Babacan'ı transfer etti!
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02 Ağustos 2023 16:36
1.Lig takımlarından Boluspor, Atalay Babacan'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Babacan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, 28 Haziran 2000 Denizli doğumlu olan Babacan'ın, futbola Denizlispor altyapısında başladığı, 2015 yılında Galatasaray altyapısına transfer olduktan sonra 8 Ekim 2018'de Galatasaray ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kariyerinde 80 resmi maça çıkan Babacan'ın, aynı zamanda Adanaspor, Ümraniyespor ve Sarıyer'de de kiralık olarak forma giydiği kaydedildi.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, 31 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Babacan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

 
 
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