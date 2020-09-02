Boluspor, Arda Hilmi Şengül'ü renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Boluspor, Arda Hilmi Şengül'ü renklerine bağladı
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02 Eylül 2020 16:34
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Sultanbeyli Belediyespor'da forma giyen 21 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile yapılan görüşmelerin ardından 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Genç oyuncu takımla birlikte antrenmanlara başladı.

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