Boluspor, Arda Hilmi Şengül'ü renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Sultanbeyli Belediyespor'da forma giyen 21 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile yapılan görüşmelerin ardından 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Genç oyuncu takımla birlikte antrenmanlara başladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Sultanbeyli Belediyespor'da forma giyen 21 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile yapılan görüşmelerin ardından 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Genç oyuncu takımla birlikte antrenmanlara başladı.