nda kazanan, 5-1'lik skorla Boluspor oldu.'in 24. haftasındaki mücadele, Bornova Stadı'nda oynandı.Boluspor'a galibiyeti getiren goller, 39. dakikada Umut, 44. dakikada Mustafa, 54. dakikada İrfan ve 89. ile 90. dakikalarda Poepon'dan geldi. Altınordu'nun tek sayısını ise 49. dakikada Kerim Avcı kaydetti.Bu sonucun ardından Boluspor son 4 maçtaki 3. galibiyetini aldı ve 37 puanla 6. sıraya yerleşti. Altınordu ise 6 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve 36 puanla 7. sırada kaldı.Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecekken, Altınordu ise deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak.BornovaBülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Vural GülErce Kardeşler, Murat Uçar, Recep Yemişci (Dk. 84 Fatih Aktay), Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı, Serkan Göksu (Dk. 46 Berkay Samancı), Deniz Vural (Dk. 73 Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Mirkan AydınGökhan Değirmenci, Furkan Şeker, Diarra, Arapi, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 83 Andre Santos), Melih Okutan (Dk. 71 Akabueze), İrfan Başaran (Dk. 78 Burak Asan), PoeponDk. 39 Cengiz Umut Meraş, Dk. 44 Mustafa Durak, Dk. 54 İrfan Başaran, Dk. 86 ve 90 Poepon (Boluspor), Dk. 49 Kerim Avcı (Altınordu)Dk. 46 Cengiz Umut Meraş, Dk. 66 Furkan Şeker, Dk. 72 Mustafa Durak (Boluspor), Dk. 57 Recep Yemişci, Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)