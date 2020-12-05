Boluspor, Altay'ı da yendi ve 2'de 2 yaptı!

TFF 1. Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Boluspor, Altay'ı konuk etti.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka Boluspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 77. dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti.
Bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini alan Boluspor, puanını 10'a yükseltti ve 16. sırada yer aldı. İki haftadır kazanamayan Altay ise 17 puanla 8. sırada yer buldu.
Boluspor, gelecek hafta Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak. Altay ise Ankaraspor'u ağırlayacak.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka Boluspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 77. dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti.
Bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini alan Boluspor, puanını 10'a yükseltti ve 16. sırada yer aldı. İki haftadır kazanamayan Altay ise 17 puanla 8. sırada yer buldu.
Boluspor, gelecek hafta Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak. Altay ise Ankaraspor'u ağırlayacak.