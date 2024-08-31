Boluspor: ''Alınan 1 puan bizim için avantaj''

Boluspor Antrenörü Fikret Çeliktaş, 1-1 sona eren Ankara Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fikret Çeliktaş, karşılaşmaya ilişkin "Oyuna çok kötü başladık. İstediğimiz tempoyu maalesef 29. dakikaya kadar yakalayamadık. Kaçan penaltıdan sonra takım toparlandı. İstediğimiz oyunu sergilemeye başladık. Maçın sonlarına doğru galibiyete ulaşabilirdik." ifadelerini kullandı.
Yeni transferleri daha takıma tam adapte edemediklerini söyleyen Çeliktaş, şunları kaydetti:
"Her geçen gün daha iyi takım olmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Yeni transferleri de adapte edip, daha iyi bir takım olacağız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Bunlar sahada oyunlarını sergilediği zaman çok daha iyi bir Boluspor izleteceğiz. Alınan 1 puan bizim için avantaj çünkü deplasmanda ne kadar puan toplarsak bizim için o kadar büyük avantaj olacak."
Fikret Çeliktaş, karşılaşmaya ilişkin "Oyuna çok kötü başladık. İstediğimiz tempoyu maalesef 29. dakikaya kadar yakalayamadık. Kaçan penaltıdan sonra takım toparlandı. İstediğimiz oyunu sergilemeye başladık. Maçın sonlarına doğru galibiyete ulaşabilirdik." ifadelerini kullandı.
Yeni transferleri daha takıma tam adapte edemediklerini söyleyen Çeliktaş, şunları kaydetti:
"Her geçen gün daha iyi takım olmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Yeni transferleri de adapte edip, daha iyi bir takım olacağız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Bunlar sahada oyunlarını sergilediği zaman çok daha iyi bir Boluspor izleteceğiz. Alınan 1 puan bizim için avantaj çünkü deplasmanda ne kadar puan toplarsak bizim için o kadar büyük avantaj olacak."
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