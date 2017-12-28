Boluspor Akhisarspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

. Kupanın son 16 turunda oynanacak Boluspor-Akhisarspormaçı naklen yayınlanacak.28 Aralık Perşembe günü saat 16.30'da oynanacak maç, canlı olarak yayınlanacak.Boluspor-Akhisarspor maçı 28 Aralık Perşembe günü saat 16.30'dan itibaren A2 TV'den şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.- Boluspor ile Akhisar Bld.Spor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.- 8.881 kişi kapasiteli Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.- Son 10 yılda, Sait Karafırtınalar ile Okan Buruk 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçta Okan Buruk yönetimindeki takım galibiyete ulaşan taraf oldu.- Ev sahibi takımda eksik oyuncu bulunmamaktadır. Misafir takımda ise Paulo Henrique, Daniel Larsson, Fatih Öztürk sakatlıkları; Miguel Lopes, Ömer Bayram cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Hakem Suat Arslanboğa yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti.- Hakem Suat Arslanboğa yönetiminde çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.- Her iki takımda 1 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.- Boluspor 5 gol atarken, Akhisar Bld.Spor 5 golle karşılık verdi.- 2 maç 2,5 gol altında, 2 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 2 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 2 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.- Boluspor 1 ve Akhisar Bld.Spor 2 maçta ilk golü atan taraf oldular.