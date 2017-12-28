Boluspor Akhisarspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Boluspor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Boluspor-Akhisarspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

28 Aralık 2017 03:10
Boluspor Akhisarspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Boluspor-Akhisarspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor-Akhisarspor karşı karşıya gelecek.

BOLUSPOR-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Boluspor-Akhisarspor maçı naklen yayınlanacak.

28 Aralık Perşembe günü saat 16.30'da oynanacak maç, canlı olarak yayınlanacak.

Boluspor-Akhisarspor maçı 28 Aralık Perşembe günü saat 16.30'dan itibaren A2 TV'den şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- Boluspor ile Akhisar Bld.Spor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.

- 8.881 kişi kapasiteli Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

- Son 10 yılda, Sait Karafırtınalar ile Okan Buruk 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçta Okan Buruk yönetimindeki takım galibiyete ulaşan taraf oldu.

- Ev sahibi takımda eksik oyuncu bulunmamaktadır. Misafir takımda ise Paulo Henrique, Daniel Larsson, Fatih Öztürk sakatlıkları; Miguel Lopes, Ömer Bayram cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Ev Sahibi

- Hakem Suat Arslanboğa yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- Hakem Suat Arslanboğa yönetiminde çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Her iki takımda 1 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.

- Boluspor 5 gol atarken, Akhisar Bld.Spor 5 golle karşılık verdi.

- 2 maç 2,5 gol altında, 2 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 2 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 2 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.

- Boluspor 1 ve Akhisar Bld.Spor 2 maçta ilk golü atan taraf oldular.


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