Boluspor, Adanspor'u tek golle geçti!

Spor Toto 1. Lig 11. hafta maçında Boluspor, sahasında Adanaspor ile karşılaşacak.



Bolu Atatürk Staduyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Boluspor'a galibiyeti getiren golü Naby Oulare kaydetti.



Boluspor ligde 8 maçtır kaybetmezken söz konusu karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 4 de galibiyet aldı.



Önder Karaveli yönetimindeki Adanaspor ise ligde 1 maç sonra kaybetti.



Alınan bu sonucun ardından Boluspor puanını 19'a çıkardı. Adanaspor ise 11 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, Bodrumspor deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Pendikspor'u ağırlayacak.





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