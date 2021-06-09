Boluspor'a Samsunspor'dan takviye

Boluspor, geçen sezon Samsunspor forması giyen defans oyuncusu Erkam Reşmen transfer etti.

Haber; AA
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Boluspor'a Samsunspor'dan takviye
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09 Haziran 2021 15:41
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, geçen sezon Yılport Samsunspor forması giyen defans oyuncusu Erkam Reşmen'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu 42 puanla 12. sırada tamamlayan ve teknik direktör Reha Erginer ile yola devam kararı alan kırmızı-beyazlı ekip, 2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarına başladı.

Boluspor, Samsunspor ile yollarını ayıran 31 yaşındaki defans oyuncusu Erkam Reşmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor altyapısında futbola başlayan Reşmen, daha sonra Beşiktaş'a transfer oldu. 2011-2012 sezonunda Boluspor'da kiralık olarak forma giyen Reşmen, kariyerinde 182 kez TFF 1. Lig karşılaşmasında mücadele etti, 114 kez TFF 2. Lig'de, 3 kez Süper Lig'de forma giydi.

Reşmen, geçen sezon Samsunspor formasıyla 26 kez görev yaptı.

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