Boluspor 90+2'de uyandı

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ankaraspor, Beypiliç Boluspor'u ağırladı. Karşılaşma, deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Mücadelede ilk gol 14. dakikada Boluspor'dan geldi. Deplasman ekibinin golünü Kabongo Kasongo kaydetti. Ankaraspor'un golü ise 29. dakikada Marcus Pedersen'den geldi.
İlk yarısı 1-1 berabere biten maçta Boluspor, 90+2'de Gökhan Akkan'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti ve 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten Boluspor, 12 sırada yer aldı. 16 puanda kalan Ankaraspor ise 17. sırada kendine yer buldu.
Mücadelede ilk gol 14. dakikada Boluspor'dan geldi. Deplasman ekibinin golünü Kabongo Kasongo kaydetti. Ankaraspor'un golü ise 29. dakikada Marcus Pedersen'den geldi.
İlk yarısı 1-1 berabere biten maçta Boluspor, 90+2'de Gökhan Akkan'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti ve 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten Boluspor, 12 sırada yer aldı. 16 puanda kalan Ankaraspor ise 17. sırada kendine yer buldu.