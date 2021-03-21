Boluspor 90+2'de uyandı

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ankaraspor, Beypiliç Boluspor'u ağırladı. Karşılaşma, deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Mücadelede ilk gol 14. dakikada Boluspor'dan geldi. Deplasman ekibinin golünü Kabongo Kasongo kaydetti. Ankaraspor'un golü ise 29. dakikada Marcus Pedersen'den geldi.

İlk yarısı 1-1 berabere biten maçta Boluspor, 90+2'de Gökhan Akkan'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti ve 3 puanın sahibi oldu.



Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten Boluspor, 12 sırada yer aldı. 16 puanda kalan Ankaraspor ise 17. sırada kendine yer buldu.







