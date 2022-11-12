Boluspor, 84'te galibiyete uzandı

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Boluspor'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada Naby Oulare attı.
Bu sonucun ardından Boluspor, 22 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor 10 puanda kaldı.
Boluspor, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor dpelasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
Karşılaşmada Boluspor'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada Naby Oulare attı.
Bu sonucun ardından Boluspor, 22 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor 10 puanda kaldı.
Boluspor, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor dpelasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
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