Boluspor 5 futbolcuyu renklerine bağladı

1. Lig takımlarından Boluspor, 5 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Boluspor 5 futbolcuyu renklerine bağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2023 17:25
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Altınordu'dan Şeref Özcan, Ümraniyespor'dan Adel Bettaieb ve Göztepe'den Kubilay Sönmez ile 2'şer yıllık sözleşme imzalandı.

Çaykur Rizespor'dan Ercan Coşkun ile 1, Belediye Derincespor'dan Tayfun Kırca ile de 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery