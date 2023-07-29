Boluspor 5 futbolcuyu renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Altınordu'dan Şeref Özcan, Ümraniyespor'dan Adel Bettaieb ve Göztepe'den Kubilay Sönmez ile 2'şer yıllık sözleşme imzalandı.



Çaykur Rizespor'dan Ercan Coşkun ile 1, Belediye Derincespor'dan Tayfun Kırca ile de 3 yıllık anlaşmaya varıldı.



