Boluspor, 5 futbolcusu ile yollarını ayırdı

Beypiliç Boluspor, 5 futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor, 5 futbolcusu ile yollarını ayırdı
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09 Mayıs 2021 14:46
 TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 5 futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolcular Rydell Poepon, Gökhan Sazdağı, Burak Bekaroğlu, Mustafa Çeçenoğlu ve Alican Özfesli ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sözleşmeleri feshedilen oyuncuların tüm alacaklarının ödendiği vurgulanan açıklamada, futbolculara kariyerlerinde başarı dilendiği kaydedildi.

 


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