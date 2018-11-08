Boluspor 26 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, en son 1991-1992 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e yükselerek 26 yıllık hasreti sona erdirmeyi hedefliyor.Abantspor ile Bolu Gençlik'in birleşmesiyle 1965 yılında kurulan ve 5 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Boluspor, yüzünü yine bu lige döndü.Türk futbolunun unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan ve Süper Lig'de oynadığı yıllarda başta Rıdvan Dilmen olmak üzere birçok futbolcunun Türk sporuna kazandırılmasına vesile olan Boluspor, devam eden başarısız dönemde amatör kümeye düşme riskiyle de karşı karşıya kalsa da yakaladığı şampiyonluklar sayesinde 4 yılda yeniden 1. Lig'e çıktı.1. Lig'e çıktığı ilk sezonda (2007-2008) Eskişehirspor ile yaptığı play-off karşılaşmasını kazanamayarak üst lige yükselme hayallerini bir başka bahara bırakan Bolu ekibi, aradan geçen süre içinde 2008-2009, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da play-off oynadı.Spor Toto Süper Lig hedefi doğrultusunda, yeni sezon başladıktan sonra oynadığı 11 karşılaşmanın 8'inden galip ayrılan Bolu ekibi 26 puan toplayarak ikinci sıraya yükseldi."Bu sene o sene" sloganıyla yoluna devam eden kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig hasretini 26 yıl sonra dindirmek istiyor.Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılında başkanlığında devam eden bir süreçle çıkışa geçtiklerini, son yıllarda Süper Lig'in kapısından döndüklerini söyledi.Geçmiş sezonlarda Süper Lig heyecanını yaşayan taraftarların, bu özlemi çektiğine dikkati çeken Çarıkçı, "Babalarımız ve ağabeylerimiz büyük bir özlem içerisinde bu takımın şampiyon olmasını istiyor. Biz de 2 yıldan beri play-off'a kalıyoruz. Hep play-off'larla uğraştık durduk. Bu sene play-off'a kalmayı ben de istemiyorum. Süper Lig başkanı olmak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.Çarıkçı, Boluspor'un şu anda Süper Lig'e en hazır takımlardan biri olduğuna vurgu yaparak, Boluspor'un şu andaki yapısıyla Süper Lig'de ilk 8 ile 10 arasında yoluna devam edebileceğini belirtti."Süper Lig'e çıkmayı hangi başkan istemez ki?" diyen Çarıkçı, hem Spor Toto 1. Lig hem de Spor Toto Süper Lig takımlarının da kendileri gibi düşündüğüne değinerek, "Herkes bizi seviyor. Süper Lig takımları da bizi istiyor." dedi.Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar da bu sezon büyük bir başarı yakaladıklarını vurgulayarak, oynadıkları son 34 karşılaşmada 78 puan topladıklarını aktardı."Bu istatistiği devam ettirirsek başarırız." diyen Karafırtınalar, "Oynayacağımız çok önemli maçlar var. Dediğim gibi şu ana kadar devam ettirdiğimiz istatistiği sürdürürsek şampiyon oluruz. Oyuncularımız bu saatten sonra 2 puan ortalamasını bile tuttursa o bile yeterli. Sadece bize konsantre olup iyi çalışmak kalıyor." ifadelerini kullandı.Karafırtınalar, şu anda ligin ikinci sırasında olduklarını anımsatarak, "Tabii ki herkes ilk ikiden çıkmak istiyor ama play-off hedefim değil. Oraya kalırsak bu sefer aynı hatayı tekrar yapmayız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.Boluspor'un kaptanı Yusuf Emre Gültekin ise Süper Lig'e adım adım yaklaştıklarını kaydetti.Yusuf Emre, 2 senedir play-off'a kaldıklarını anlatarak, "Play-off'ta bir türlü istediğimizi elde edemedik ama bu sene sezona iyi başladık. Bu sene hedefimiz direkt ilk ikiden Süper Lig'e çıkmak. Bu sene play-off'a kalmak bizim için bir başarı sayılmayacak. Bunun farkındayız." diye konuştu.