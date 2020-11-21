Boluspor 12 eksikle ilk galibiyetini aldı

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boluspor 12 eksikle ilk galibiyetini aldı
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21 Kasım 2020 15:32
TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Boluspor, Ankaraspor'u ağırladı.

9 futbolcusunun koronavirüs nedeniyle karantina altında, 2 futbolcusunun sakat ve 1 futbolcusunun da kart cezalısı olduğu bilinen Boluspor, 88. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 90+5'te Muhammet Arslantaş'ın attığı gollerle Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.

BOLUSPOR'UN İLK GALİBİYETİ
Bu sonuçla birlikte Boluspor ligdeki ilk galibiyetini aldı. Galibiyetin ardından 7 puana ulaşan Boluspor 14. sıraya yükseldi. Son dakikalarda yıkılan Ankaraspor ise 5 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

 

 



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