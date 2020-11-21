Boluspor 12 eksikle ilk galibiyetini aldı

TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Boluspor, Ankaraspor'u ağırladı.



9 futbolcusunun koronavirüs nedeniyle karantina altında, 2 futbolcusunun sakat ve 1 futbolcusunun da kart cezalısı olduğu bilinen Boluspor, 88. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 90+5'te Muhammet Arslantaş'ın attığı gollerle Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.



BOLUSPOR'UN İLK GALİBİYETİ

Bu sonuçla birlikte Boluspor ligdeki ilk galibiyetini aldı. Galibiyetin ardından 7 puana ulaşan Boluspor 14. sıraya yükseldi. Son dakikalarda yıkılan Ankaraspor ise 5 puanla 17. sırada kendine yer buldu.











