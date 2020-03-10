Boluspor, 10 dakikada geriden geldi! Düşme potasında kritik 3 puan...

TFF 1. Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Boluspor, Adanaspor'u konuk etti.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 82. dakikada İsmail Konuk ve 86. dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti. Adanspor'un tek golünü ise 15. dakikada Etame attı.
Ligde üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrılan Boluspor, puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Osmanlıspor'un bir sıra üstüne, 15. sıraya çıktı. 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Adanaspor ise 19 puanla 17. sırada kaldı.
Boluspor, gelecek hafta Bursaspor deplasmanına konuk olacak. Adanaspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 82. dakikada İsmail Konuk ve 86. dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti. Adanspor'un tek golünü ise 15. dakikada Etame attı.
Ligde üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrılan Boluspor, puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Osmanlıspor'un bir sıra üstüne, 15. sıraya çıktı. 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Adanaspor ise 19 puanla 17. sırada kaldı.
Boluspor, gelecek hafta Bursaspor deplasmanına konuk olacak. Adanaspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın