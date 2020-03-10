Boluspor, 10 dakikada geriden geldi! Düşme potasında kritik 3 puan...

TFF 1. Lig'de 27. hafta karşılaşmasındakonuk etti.Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele,2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 82. dakikadave 86. dakikadakaydetti.tek golünü ise 15. dakikadaattı.Ligde üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrılan, puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla en yakın rakibibir sıra üstüne, 15. sıraya çıktı. 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyenr ise 19 puanla 17. sırada kaldı.Boluspor, gelecek hafta Bursaspor deplasmanına konuk olacak. Adanaspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.