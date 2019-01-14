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Bolu'da Galatasaray izdihamı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile yarın karşılaşacak olan Galatasaray, Bolu'ya geldi. Sarı kırmızılıların kalacağı otel önüne gelen yüzlerce taraftar, Galatasaray kafilesini görebilmek için birbiriyle yarışırken, oluşan izdihamı polis engelledi.

Kaynak: DHA
Bolu'da Galatasaray izdihamı
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14 Ocak 2019 18:30
Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor ile yarın oynayacağı maç için Bolu'ya geldi. Yarın Bolu Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadele için Paşaköy Mahallesi'nde bir otele gelen Galatasaray kafilesini yüzlerce taraftar karşıladı. Meşaleler yakıp pankartlar açan taraftarlar otobüsün önünü kesti.

Takım otobüsüne eskortluk yapan polis aracının uyarısıyla taraftarlar yol kenarına çekildi. Yakılan meşaleler nedeniyle sokakları dumanlar kapladı. Taraftarlar daha sonra otel önüne yanaşan otobüsün etrafında toplandı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet yaklaşık 5 dakika otobüsten inmeyerek kalabalığın uzaklaştırılmasını bekledi.

Polisin güvenlik koridoru oluşturmasıyla, alınan önlemlerin ardından aralarında Fatih Terim'in de bulunduğu Galatasaray kafilesi otele giriş yaptı. Ülkesinin milli takımıyla Asya Kupası'nda olan Yugo Nagatomo ile Boluspor maçı kadrosuna alınmayan Fernando Muslera, Bolu'ya gelmedi. Taraftarlar Fatih Terim'e çiçek verip fotoğraf çektirdi. Takımın otele giriş yapmasıyla taraftarlar da olaysız bir şekilde dağıldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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