  •  
    G.Saray istedi, İtalya yolunda! Resmi teklif...
  •  
    Emre'den Fenerbahçe itirafı; "Ben isterim..."
  •  
    Üç büyük takım istedi, transfer cevabı geldi!..
  •  
    Galatasaray'a sürpriz GOL ve ASİST makinesi
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu

Bolu'da coşkulu kutlama! Namağlup Şampiyonlar Türkiye'de

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz Slovenya'da düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Challenge 1 namağlup şampiyon olan Bolu Belediyespor Kulübünün sporcularını tebrik etti.

Bolu'da coşkulu kutlama! Namağlup Şampiyonlar Türkiye'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2018 16:18
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Slovenya'da 23-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Challenge 1'de namağlup şampiyon olan Bolu Belediyespor Kulübünün sporcularını tebrik etti.

Yılmaz, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm sporcularla gurur duyduğunu aktararak:

"Bolu Belediyespor Kulübünün gerek Süper Lig'de gerekse Avrupa'da elde ettiği başarılar göğsümüzü kabartıyor. Namağlup Avrupa Şampiyonu olan kızlarımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum." diye konuştu.

Şampiyonada Bolu Belediyespor oyuncularından Perihan Küçükkoç'un attığı 16 golle turnuvanın gol kraliçesi olduğunu anımsatan Yılmaz, gerek kadın gerekse erkek hokey takımı sporcularının uzun yıllardır disiplinli çalışmalarının sonucu olarak önemli başarılara imza attığını belirtti.

Hokey Milli Takımı'nın yüzde 80'inin Bolu Belediyespor Kulübü oyuncularından oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, geçen yıl Türkiye şampiyonu olan Kadın Hokey Takımı'nın bu başarısı dolayısıyla Türkiye'yi ve Bolu'yu Avrupa'da temsil ettiğini kaydetti.

Bolu Belediyespor Kulübü Erkek Hokey Takımı'nın da geçen yıl Türkiye Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'yi mayıs ayında Avrupa'da temsil edeceğini ifade eden Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Engin Alemdar ise takımlarının başarılarında Başkan Yılmaz'ın desteğinin büyük olduğunu kaydetti.

Alemdar: "Türkiye Süper Lig şampiyonu olan takımlarımızın ve Kadın Hokey Takımımızın Avrupa'da elde ettiği bu önemli namağlup şampiyonlukta her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz'ın desteği çok önemli. Kendisine tüm takımlarımız, yöneticilerimiz ve sporcularımız adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için