Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Slovenya'da 23-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Challenge 1'de namağlup şampiyon olan Bolu Belediyespor Kulübünün sporcularını tebrik etti.Yılmaz, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm sporcularla gurur duyduğunu aktararak:"Bolu Belediyespor Kulübünün gerek Süper Lig'de gerekse Avrupa'da elde ettiği başarılar göğsümüzü kabartıyor. Namağlup Avrupa Şampiyonu olan kızlarımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum." diye konuştu.Şampiyonada Bolu Belediyespor oyuncularından Perihan Küçükkoç'un attığı 16 golle turnuvanın gol kraliçesi olduğunu anımsatan Yılmaz, gerek kadın gerekse erkek hokey takımı sporcularının uzun yıllardır disiplinli çalışmalarının sonucu olarak önemli başarılara imza attığını belirtti.Hokey Milli Takımı'nın yüzde 80'inin Bolu Belediyespor Kulübü oyuncularından oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, geçen yıl Türkiye şampiyonu olan Kadın Hokey Takımı'nın bu başarısı dolayısıyla Türkiye'yi ve Bolu'yu Avrupa'da temsil ettiğini kaydetti.Bolu Belediyespor Kulübü Erkek Hokey Takımı'nın da geçen yıl Türkiye Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'yi mayıs ayında Avrupa'da temsil edeceğini ifade eden Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Engin Alemdar ise takımlarının başarılarında Başkan Yılmaz'ın desteğinin büyük olduğunu kaydetti.Alemdar: "Türkiye Süper Lig şampiyonu olan takımlarımızın ve Kadın Hokey Takımımızın Avrupa'da elde ettiği bu önemli namağlup şampiyonlukta her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz'ın desteği çok önemli. Kendisine tüm takımlarımız, yöneticilerimiz ve sporcularımız adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.