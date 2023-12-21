Bolu'ya evinde tek gol yetti

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor evinde Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bolu'ya evinde tek gol yetti
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21 Aralık 2023 16:11
Son güncelleme 21 Aralık 2023 16:19
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor evinde Manisa FK'yı konuk etti.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada Oğuz Kağan Güçtekin, penaltıdan kaydetti.

Öte yandan Manisa FK'da David Domgjoni, 90+1'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Boluspor 22 puana ulaştı. Manisa FK ise 18 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Boluspor, Çorum FK'ya konuk olacak. Manisa FK ise Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

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