Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor evinde Manisa FK'yı konuk etti.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada Oğuz Kağan Güçtekin, penaltıdan kaydetti.
Öte yandan Manisa FK'da David Domgjoni, 90+1'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Boluspor 22 puana ulaştı. Manisa FK ise 18 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Boluspor, Çorum FK'ya konuk olacak. Manisa FK ise Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada Oğuz Kağan Güçtekin, penaltıdan kaydetti.
Öte yandan Manisa FK'da David Domgjoni, 90+1'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Boluspor 22 puana ulaştı. Manisa FK ise 18 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Boluspor, Çorum FK'ya konuk olacak. Manisa FK ise Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
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