Haber Tarihi: 10 Ekim 2023 09:55 - Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 09:55

Bolu Tüneli kapalı mı 10 Ekim 2023? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Bolu Tüneli kapalı mı, açık mı, ne zaman açılacak sorusu yol durumu çerçevesinde merak ediliyor. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde 46 gün süreyle yapılacak olan onarım çalışması başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından TEM otoyolu ve Bolu Tüneli yeniden açılacak. Peki, Bolu Tüneli kapalı mı, açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Bolu Tüneli kapalı mı 10 Ekim 2023? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
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Bolu Tüneli yol durumu sürücüler tarafından sorgulanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bolu Dağı Geçişinde, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında onarım çalışması yapılacağını açıkladı. Peki Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar... 
BOLU TÜNELİ AÇIK MI, KAPALI MI?

İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişinde, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacak.
25 Eylül-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul-Ankara yönünde geçişler Bolu Dağı'ndan sağlanırken, Ankara-İstanbul yönünde ise yol açık olacak.



BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı duyuru şu şekilde: "Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan 23 km'lik kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 Saat 08.00'dan 09 Kasım 2023 Saat 17.00'a kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır. Bu süre boyunca söz konusu kesimde Ankara İstikametindeki Trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul istikameti, trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."

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Bolu Tüneli
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