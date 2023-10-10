Bolu Tüneli kapalı mı 10 Ekim 2023? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?

Bolu Tüneli yol durumu sürücüler tarafından sorgulanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bolu Dağı Geçişinde, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında onarım çalışması yapılacağını açıkladı. Peki Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişinde, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacak.25 Eylül-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul-Ankara yönünde geçişler Bolu Dağı'ndan sağlanırken, Ankara-İstanbul yönünde ise yol açık olacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı duyuru şu şekilde: "Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan 23 km'lik kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 Saat 08.00'dan 09 Kasım 2023 Saat 17.00'a kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır. Bu süre boyunca söz konusu kesimde Ankara İstikametindeki Trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul istikameti, trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."