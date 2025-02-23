Bolu'nun en küçük ilçesinde yaşayanlar fitness salonuyla sosyalleşiyor

Bolu'nun en küçük ilçesi olan Kıbrıscık'ta yeniden hizmete alınan fitness salonu, ilçe sakinlerinin spor yaparak sosyalleşmesine katkı sağlıyor.



İlçede 2016'da Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılıp hizmete açıldıktan sonra antrenör ve malzeme eksikliği nedeniyle kapatılan salon, 2023'te Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yeniden kullanıma alındı. İçinde spor aletleri, masa tenisi ve dövüş ringi kurulan salonda fitness, vücut geliştirme ve karate antrenörleri eşliğinde çalışma imkanı bulan ilçe sakinleri, hem zamanlarını değerlendiriyor hem de sağlıklı yaşam için spor yapıyor.



Salon, 2 bin 810 nüfusun yaşadığı Kıbrıscık'ta vatandaşlara ve ilçede görevli kamu personeline sosyalleşmek imkanı sağlıyor. Ayrıca ulusal yarışmalarda gençlerin başarı kazanmasına hizmet eden salon, karatede il şampiyonu ve Türkiye 5'incisi olan 13 yaşındaki Hakime Nur Kaya ile Bolu 2'inciliği elde eden 12 yaşındaki kardeşi Berra Kaya gibi sporcuların yetişmesinde rol oynuyor.



- "Salonumuz hem yaz hem kış boş kalmıyor"



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Damar, AA muhabirine, ilçenin spor alanında gelişimini sağlamak için salonu yeniden faaliyete başlattıklarını, ilk günden beri de spor anlamında Kıbrıscık'ın en hareketli yeri olduğunu anlattı.



"Salonumuz hem yaz hem kış salon boş kalmıyor." diyen Damar, özellikle akşam saatlerinde yoğun kullanılan salonda, ilçe sakinlerinin yanı sıra Kıbrıscık'ta görev yapan kamu kurumlarının çalışanlarının spor yaptığını aktardı.



Damar, Kıbrıscık ölçeğindeki küçük ilçelerde bu tür imkanların bulunmadığını, bunun farkında olan ilçe sakinlerinin de salonu en iyi şekilde değerlendirdiğini belirtti.



Salonda fitness ve vücut geliştirme aletlerinin yanı sıra masa tenisi, dövüş ringi, dart ve bilek güreşi bulunduğunu bildiren Damar, "Burayı sürekli ve fonksiyonel anlamda kullanılan yer haline getirdik. Kaymakamımız Metehan Güngör'ün göreve başlamasıyla çalışmalar ciddi ivme kazandı. Kendisinin sporcu olması ve spora öncelik vermesi, ilçede gençliğe ve spora olan desteği de arttırdı. Burası küçük nüfuslu ama nüfusuna göre spor yapan oranı yüksek bir ilçe oldu." diye konuştu.



- "Şu an çok iyi durumdayız"



Fitness ve vücut geliştirme antrenörü Volkan Toroman, bir sene önce göreve başladığında "gelen olmaz" şeklinde kanı taşıdığını ancak şu an çok iyi durumda olduklarını ifade etti.



Vatandaşların, kamu kurumlarındaki memurların, gençlerin salona rağbet gösterdiğine değinen Toroman, "Bazı dönemler kadın saati yapıyoruz. Kadınlarımız da rağbet ediyor. Hareket hiç eksik olmuyor. İşten çıkan buraya geliyor." dedi.



Salona gelen ziraat mühendisi Fatih Kılıç, yaklaşık 2 ay önce salona başladığını belirterek, "Mesai çıkışı geliyorum. Çalışmalarımız biraz yoğun tempoda geçiyor. Hocam gelişimimiz için çalışıyor. Spor hem mental hem de fiziksel olarak rahatlatıyor. İş stresini burada atıyoruz." şeklinde konuştu.



Banka müdürü Alaaddin Değirmenci ise Ankara'da yaşadığını, görevi gereği hafta içi ilçede kaldığını aktararak, "Bu salon çok önemli bir fırsat. Benim için vazgeçilmez hale geldi. İlçe için de inanılmaz fırsat. Buraya gelen çok fazla genç arkadaş var." ifadelerini kullandı.



