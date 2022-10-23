Bolu, İlkbank'ı rahat geçti!

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley B Grubu'nda çeyrek final şanslarını daha önce kaybeden iki takımın mücadelesinde Bolu Belediyespor, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun
Bolu Belediyespor: Kübra Kegan Susam, Kodala, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Anisova, Dixon (Elisa Tuana Köse, Gizem Çerağ Düzeltir, Selin Navruz, Hilal Kocakara, Seher Aksoy, Buket Yılmaz, Sabır Ece Kozdere)
İlbank: Tuğçe Öcal, Ecesu Soner, Ceren Yüzgenç, Aysun Aygör, Aybüke Özdemir, Suna Erel Çiçek (Sinem Bayazıt, Melda Güler, Sude Pehlivan, Ayşin Yarayan, Azra Sena Uğraş)
Setler: 25-20, 25-20, 25-18
Süre: 83 dakika (31 ,27, 25)
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun
Bolu Belediyespor: Kübra Kegan Susam, Kodala, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Anisova, Dixon (Elisa Tuana Köse, Gizem Çerağ Düzeltir, Selin Navruz, Hilal Kocakara, Seher Aksoy, Buket Yılmaz, Sabır Ece Kozdere)
İlbank: Tuğçe Öcal, Ecesu Soner, Ceren Yüzgenç, Aysun Aygör, Aybüke Özdemir, Suna Erel Çiçek (Sinem Bayazıt, Melda Güler, Sude Pehlivan, Ayşin Yarayan, Azra Sena Uğraş)
Setler: 25-20, 25-20, 25-18
Süre: 83 dakika (31 ,27, 25)
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