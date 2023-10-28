29 Ekim

Bolu geriden geldi, Bodrum'u yendi

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Boluspor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bolu geriden geldi, Bodrum'u yendi
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28 Ekim 2023 18:04
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Boluspor evinde Bodrum FK'yı konuk etti.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. 

Mücadelede ilk golü 37. dakikada Bodrum FK'dan Kenan Özer kaydetti. Karşılaşmanın 53. dakikasında Onur Ulaş Boluspor'a beraberliği getirirken 90+1'de de Naby Youssouf Oulare'nin golü Boluspor'u galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla birlikte Boluspor puanını 12'ye yükseltti. Bodrum FK ise 17 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Boluspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bodrum FK ise Manisa FK'yı konuk edecek.
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