Bolu, evinde Afyon ile yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Bolurspor ve Afjet Afyonspor, Bentley ve Onurcan Güler'in golleriyle 1-1 tamamlandı.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Boluspor'da Bentley, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
71. dakika Onurcan Güler, Afyonspor adına golü bularak skoru 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Boluspor, bu skorla puanını 32'ye çıkartsa da 8 maç fazlasıyla 8. sırada kalmaya devam etti. Afyonspor'da 18 puanla 16. sırada kaldı.
Boluspor, gelecek hafta deplasmanda Altay'ın konuğu olacak. Afyonspor ise evinde Giresunspor'u ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Karşılaşmanın 23. dakikasında Boluspor'da Bentley, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
71. dakika Onurcan Güler, Afyonspor adına golü bularak skoru 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Boluspor, bu skorla puanını 32'ye çıkartsa da 8 maç fazlasıyla 8. sırada kalmaya devam etti. Afyonspor'da 18 puanla 16. sırada kaldı.
Boluspor, gelecek hafta deplasmanda Altay'ın konuğu olacak. Afyonspor ise evinde Giresunspor'u ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın