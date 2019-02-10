  •  
    Yeni saç stiliyle bugün "Tek rakibim Leo Messi"
  •  
    Tolgay da çok şaşırttı! Hiç, hiç, hiç ve yine yok
  •  
    Seyrantepe'ye 10 ekip! İki yıldıza yakın markaj
  •  
    Çelikler'in Burak Yılmaz iddiası: Bundan sonra...
  •  
    Kayseri maçının sonrası Soldado'ya yeni FATURA

Bolu, evinde Afyon ile yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor ve Afjet Afyonspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Bolu, evinde Afyon ile yenişemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2019 15:36
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Bolurspor ve Afjet Afyonspor, Bentley ve Onurcan Güler'in golleriyle 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Boluspor'da Bentley, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

71. dakika Onurcan Güler, Afyonspor adına golü bularak skoru 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Boluspor, bu skorla puanını 32'ye çıkartsa da 8 maç fazlasıyla 8. sırada kalmaya devam etti. Afyonspor'da 18 puanla 16. sırada kaldı.

Boluspor, gelecek hafta deplasmanda Altay'ın konuğu olacak. Afyonspor ise evinde Giresunspor'u ağırlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için