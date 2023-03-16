Haber Tarihi: 16 Mart 2023 14:24 - Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 14:24

Bolu deprem mi oldu? 16 Mart son dakika Bolu'da deprem

Bolu deprem mi oldu? 16 Mart son dakika Bolu'da deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bolu deprem mi oldu? 16 Mart son dakika Bolu'da deprem
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Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD Başkanı Sezer: olumsuz bir durum bulunmamaktadır

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depreme ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.

Bolu Valiliği: Sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlandı

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde saat 13:55'de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şuana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, kent merkezdeki bir okulda öğrenciler deprem sonrası tahliye edildi.
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